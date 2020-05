Xbox Series X: installazioni contenute e più risorse per la CPU, ecco i nuovi dettagli

A margine del consueto appuntamento con Inside Xbox emergono nuove informazioni sulle capacità hardware di Xbox Series X. Jason Ronald ha infatti spiegato in un'intervista le nuove tecnologie di compressione degli SSD di Xbox Series X.

Jason Ronald, direttore della gestione dei programmi di Xbox, ha infatti spiegato ai colleghi di Gamespot come funzionerà la compressione hardware della nuova Xbox Series X ed in particolare cosa questa tecnologia comporterà per i giocatori. La decompressione hardware consente infatti "ai giochi di consumare il minor spazio possibile sull'unità SSD eliminando al contempo il sovraccarico della CPU in genere associato alla decompressione dati". Il director ha poi continuato con ulteriori dettagli: "Questo include BCPack, che è progettato specificamente per comprimere i dati delle texture che spesso è uno dei maggiori contribuenti nella dimensione complessiva del gioco".

Questo tipo di approccio sarà poi accompagnato da altre soluzioni: "Gli sviluppatori possono sfruttare una funzionalità della piattaforma per installare solo le parti di cui i giocatori hanno bisogno, riducendo in questo modo la quantità di contenuti da scaricare sull'SSD". In questo modo per esempio, non sarà più necessario installare il supporto a più di una lingua (nel caso non fosse necessario). Ronald ha però sottolineato che sarà lasciata la massima libertà agli sviluppatori per quanto riguarda la grandezza dei mondi che vogliono creare.

Insomma, ci si avvicina alla next-gen ed emergono lentamente nuovi dettagli. Nell'ultimo Inside Xbox i vertici di Microsoft hanno posto l'accento sulla funzione di Smart Delivery.