Xbox Series X: l'interfaccia sarà in 4K o 1080p? Ne discutono i giornalisti delle prove

Sulla scorta delle numerose prove su Xbox Series X condotte dalla stampa di settore e dagli youtuber più influenti, sui social diversi giornalisti che hanno partecipato a questi test stanno intavolando una discussione in merito alla risoluzione dell'interfaccia della console nextgen di Microsoft.

Tra chi ha voluto porre in evidenza questo aspetto della prova troviamo John Linneman: il redattore di Eurogamer.net e membro di Digital Foundry è partito dalle considerazioni di uno suo follower per riferire che "per quello che mi riguarda, il problema più grande della dashboard di Xbox è la bassa risoluzione a cui gira. Sono rimasto deluso dal fatto che Xbox One X renderizzasse l'interfaccia utente a 1080p e che la cosa continui a ripetersi su Xbox Series X, nonostante PS4 PRO proponga una dashboard in 4K nativo... per me è davvero inaccettabile".

Alla discussione ha così deciso di partecipare anche Jeff Grubb, il giornalista di VentureBeat che ha condiviso nei giorni scorsi i suoi resoconti sulla velocità fulminea di accensione di Xbox Series X e nei tempi di caricamento dei giochi in retrocompatibilità evoluta.

Pur senza citare direttamente Linneman, Grubb ha pubblicato un messaggio per ribadire che "l'interfaccia utente di Xbox Series X è a 1080p in questo momento, ma con le note sui termini dell'embargo è stata Microsoft stessa a dire in maniera specifica di non incentrare le prove sugli elementi dell'interfaccia per quella utilizzata per i test non è definitiva e verrà aggiornata prima del lancio. Certo è che se anche al lancio continuerà ad essere a 1080p, la cosa sarebbe frustrante".