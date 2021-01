Xbox Series X e nuovi giochi inXile: RPG, FPS, next-gen e Unreal Engine 5!

In seguito alla pubblicazione dell'apprezzato Wasteland 3, gli sviluppatori di inXile sono tornati a lavorare a pieno ritmo su progetti ancora non annunciati.

Nonostante il mistero che avvolge questi ultimi, alcuni indizi interessanti sulla loro natura sembrano emergere da alcuni annunci di lavoro. Sulle pagine del sito ufficiale della software house, le descrizioni di alcune posizioni aperte delineano un quadro interessante che potrebbe coinvolgere due titoli distinti, tra i quali un RPG pensato per next gen e sviluppato in Unreal Engine 5. A quest'ultimo si fa riferimento in un annuncio di lavoro per un Senior Tools Programmer.



Nel presentare una posizione di Lead Gameplay Engineer, inXile fa invece riferimento ad un Action RPG next gen. Tra i compiti del professionista figura - dettaglio interessante - la necessità di sviluppare feature di gameplay legate a shooter in prima persona. Un'ulteriore posizione di Senior Gamepaly Designer include inoltre dettagli legati a "potenti armi tattiche da prima persona e abilità uniche di combattimento".



Il team parte degli Xbox Game Studios è inoltre alla ricerca di nuovi Facial Animator, Art Director e Lead/ Senior Environment Artist. In questi casi, gli annunci citano generici progetti next-gen RPG AAA di inXile non ancora annunciati e la necessità di dar forma ad architetture ispirate al mondo reale. In attesa di scoprire qualcosa di più sui titoli, ricordiamo che di recente Phil Spencer ha anticipato la possibilità di vedere molti nuovi RPG su Xbox Series X.