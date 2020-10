Xbox Series X: inXile sta sviluppando un nuovo RPG Steampunk?

inXile Entertainment potrebbe essere al lavoro su un nuovo RPG di stampo Steampunk, questo almeno è quello che possiamo pensare guardando alcune concept art pubblicate su Pinterest d vari membri dello studio.

Il team ha lanciato Wasteland 3 la scorsa estate ed è al lavoro su un progetto misterioso, secondo una serie di speculazioni diffuse su ResetERA il gioco in questione come detto potrebbe essere un'avventura/RPG con elementi Steampunk in stile Arcanum.

Proprio Arcanum Of Steamworks and Magick Obscura (uscito su PC nel lontano 2001) potrebbe essere legato a doppio filo con il progetto inXile: su Pinterest Jason Anderson sta gestendo raccolte di immagini vittoriane e armi Steampunk. Vi chiedete chi sia Anderson? Si tratta dell'attuale Principal Designer di inXile e co-fondatore di Troika Games, lo studio responsabile del già citato Arcanum.

Nessun collegamento diretto ma il designer sembra essere molto interessato all'Epoca Vittoriana e alle immagini di armi e abbigliamento Steampunk... che questi lavori stiano servendo da ispirazione per il nuovo progetto di inXile Entertainment?

Il gioco sembra essere nelle prime fasi di pre produzione come confermato da Brain Fargo, probabilmente non ne sapremo di più in tempi brevi ma il sospetto che il team sia impegnato su una produzione Steampunk resta certamente molto forte.