Xbox Series X ed inXile: il team assume per un nuovo progetto misterioso

Nel corso del novembre 2019, il team di inXile ha presentato al pubblico un nuovo trailer di Wasteland 3, produzione il cui debutto è atteso per il prossimo 19 maggio.

Con il titolo in dirittura di arrivo, sembra che il team di sviluppo sia pronto a dedicarsi un nuovo progetto dedicato alla next-gen. A confermarlo sono una serie di annunci di lavoro apparsi sul sito ufficiale della software house. Il team, in particolare, è alla ricerca di Lead Producer che possa unirsi al team attualmente al lavoro su di un progetto non annunciato. Tra i cui requisiti ideali figurano esperienza nello sviluppo di giochi multipiattaforma next-gen e familiarità con i metodi di distribuzione del lavoro tipici di grandi team impegnati in titoli AAA.



inXile è inoltre alla ricerca di un Graphics Engineer che possa collaborare con gli sviluppatori al fine di creare maggiore integrazione tra gli ambiti tecnici ed artistici dello sviluppo, per raggiungere risultati ottimali su multiple piattaforme, VR inclusa. Un ulteriore annuncio è invece dedicato ad un Senior Gameplay Engineer che possa unirsi al team al lavoro sulla prossima "grande avventura role-play" e che con esperienza in giochi di genere RPG e action-oriented. In una posizione aperta dedicata ad un Lead Designer si fa infine riferimento GDR next-gen. Recentemente, alle fila del team si è inoltre aggiunto Andy Gardner, in qualità di Senior Gameplay Programmer: in passato, quest'ultimo ha militato in Obsidian, Rockstar e Respawn.



Su cosa sarà al lavoro inXile in vista dell'arrivo di Xbox Series X? in attesa di scoprirlo, sulle nostre pagine potete trovare un provato di Wasteland 3.