Xbox Series X: quali saranno i primi giochi Microsoft?

Microsoft non si è ancora sbilanciata troppo sulla lineup software di Xbox Series X, Phil Spencer ha fatto capire che al lancio la console potrebbe uscire con pochi titoli, ma come sarà composta la prima ondata di giochi first party? Sono in molti a chiederselo e qualcuno lo ha ipotizzato.

Tra i primi a farlo troviamo l'insider TimDog (da sempre vicino al mondo Xbox) che ipotizza una prima mandata di giochi esclusivi Microsoft composta da Halo Infinite, Senua's Saga Hellblade 2, Forza Motorsport e Fable. Se i primi due progetti sono già noti, gli altri due risultano al momento solo rumoreggiati e mai confermati ufficialmente da Microsoft.

Halo Infinite è atteso per l'autunno ma come noto i problemi dovuti all'emergenza Coronavirus potrebbero far slittare il lancio, con 343 Industries che si trova (così come tanti altri studi) a dover portare avanti una enorme mole di lavoro in Smart Working, compito non certo semplice. Hellblade 2 è stato annunciato lo scorso mese di dicembre ai Game Awards tuttavia non è chiaro se uscirà entro fine 2020 o se arriverà nel corso del 2021. Forza Motorsport 8 e Fable IV (o Fable Reboot) sono invece avvolti nel mistero, nel caso del racing game di Turn10 una presentazione quest'anno appare certamente molto probabile.

E voi cosa ne pensate? Quali saranno i giochi della prima ondata di titoli Microsoft per Xbox Series X? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.