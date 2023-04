Xbox Series X, Jedi Survivor e The Last Case of Benedict Fox: ce n'è per tutti i gusti

Microsoft continua a lavorare al proprio ecosistema per offrire il massimo dell'esperienza agli utenti, come visto a partire dall'annuncio di un nuovo controller di Xbox Series X/S ecologico senza batterie usa e getta e molto altro ancora. Tuttavia, la casa di Redmond pensa in grande anche sul fronte software, come visto dalla line-up in arrivo.

Infatti, il parco-titoli di Xbox Series X (e non solo, in alcuni casi) si appresta ad accogliere a braccia aperte molte produzioni videoludiche interessanti che approderanno nei lidi dell'ecosistema verde crociato a partire dalla settimana che va dal 24 al 30 aprile. Tra i nomi in lista ve ne sono alcuni di spicco ed altri che costituiscono una parte "secondaria" della line-up, seppure ve ne sia per tutti i gusti.

L'ultima settimana di aprile sarà infatti il momento per esperienze del calibro di Star Wars Jedi Survivor, The Last Case of Benedict Fox e molto altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei titoli in uscita nei prossimi giorni, con la relativa data di pubblicazione:

Ampersat, in uscita il 25 aprile in Smart Delivery su Xbox Series X/S;

DoraKone, in uscita il 25 aprile;

Mangavania, in uscita il 25 aprile;

Smile For Me, in uscita il 25 aprile;

Standed: Alien Dawn, in uscita il 25 aprile con la Smart Delivery della versione ottimizzata delle console di ultima generazione;

Strayed Lights, in uscita il 25 aprile in Smart Delivery;

TramSim: Console Edition, in uscita il 25 aprile con upgrade per le console Next Gen;

The Last Case of Benedict Fox, in uscita il 27 aprile anche al day one su Xbox Game Pass;

Monster Hunter Rise Sunbreak, in uscita il 28 aprile;

Star Wars Jedi: Survivor, disponibile dal 28 aprile anche con ottimizzazione per Xbox Series X/S;

Di produzioni AAA alle porte ve ne sono diverse e gli utenti dell'ecosistema Xbox potranno godere di alcune importanti esperienze in arrivo anche su Xbox Game Pass sin dal day one. Mentre il mondo Xbox piange la perdita di un'importante feature di condivisione, i fan gioiscono per l'arrivo di una line-up alquanto corposa per i prossimi giorni di aprile.