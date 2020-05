Xbox Series X: Keighley svela l'arrivo di 'eventi multipli' durante il Summer Game Fest

In occasione di una sessione di Domande e Risposte con la community di Reddit, il giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley ha confermato l'arrivo di diversi eventi a tema Xbox Series X durante il Summer Game Fest 2020.

La nota personalità dell'industria dell'intrattenimento digitale ha così colto al volo l'occasione offertagli dall'AMA di Reddit per spiegare che "sì, l'Inside Xbox è uno degli eventi (del palinsesto digitale del Summer Game Fest, ndr). La divisione Xbox condividerà di più sul loro piano generale nel corso dell'evento della prossima settimana, ma posso assicurarti che hanno già programmato degli eventi multipli all'interno del Summer Game Fest".

Nella giornata di giovedì 7 maggio, alle ore 17:00 italiane, andrà perciò in scena il primo Inside Xbox a tema Xbox Series X pianificato da Microsoft. L'evento in questione si focalizzerà sui videogiochi nextgen dei partner commerciali della casa di Redmond, come nel caso di Ubisoft e del primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla.

Per avere un assaggio dell'esperienza nextgen che ci attende con i giochi first party degli Xbox Game Studios, con i servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e con le funzionalità di Xbox Series X come Project xCloud, quindi, con tutta probabilità ci sarà soltanto da attendere i successivi appuntamenti pianificati dalla divisione Xbox per il Summer Game Fest 2020 che si terrà da maggio ad agosto.