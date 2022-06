Xbox Series X: i kit di sviluppo accolgono FidelityFX Super Resolution 2

Nel corso della serata è arrivata un'ottima notizia per tutti i giocatori in possesso di una Xbox Series X, poiché è stato ufficialmente confermato che FidelityFX Super Resolution 2 potrà essere implementato nei prossimi titoli.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una tecnologia che migliora la fluidità tramite il temporal upscaling in maniera simile (ma non identica) al DLSS di Nvidia. Nel caso in cui più software house dovessero supportare l'FSR 2.0, potremmo assistere a prodotti con una qualità visiva e una fluidità superiore e senza giungere a compromessi evidenti per mantenere elevato il framerate.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato su Twitter da GPUOpen:

"Siamo davvero entusiasti di poter fornire FidelityFX Super Resolution 2 agli sviluppatori al lavoro su Xbox! FSR2 può essere trovata in tutti i kit di sviluppo più recenti di Xbox Series X e contribuirà a creare esperienze cross-platform per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows Desktop. Grazie ancora a Microsoft per la sua collaborazione costante nel tempo."

Vi ricordiamo che sulla console Sony di ultima generazione esiste già un gioco che supporta l'FSR: è infatti Arcadegeddon il primo gioco PS5 a sfruttare FidelityFX Super Resolution e tra pochi giorni sarà disponibile in versione finale anche su Xbox.

Sapevate che Xbox Series X e S hanno battuto PS5 2 a 1 nelle vendite console in Giappone?