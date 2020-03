Xbox Series X: Klobrille anticipa l'arrivo di novità?

L'insider Klobrille ha pubblicato sul suo profilo Twitter un'immagine raffigurante un'anaconda stilizzata insieme al logo Xbox Series X. Anaconda, come noto, è stato il nome in codice della console Next-Gen di Microsoft... che siano previsti ulteriori annunci a breve?

Difficile dirlo, in molti hanno subito ipotizzato il possibile annuncio di Xbox Series S (Xbox Lockhart) in quanto la sagoma dell'anaconda ricorda per certi versi la lettera S, altri invece nei commenti prevedono l'annuncio dell'acquisizione di un nuovo studio di sviluppo da parte di Microsoft.

Un'anaconda è stampata sulla motherboard di Xbox Series X ma questa non è una novità per Microsoft, la scheda madre di Xbox One X presenta infatti Master Chief a cavallo di uno scorpione (Scorpio è stato il nome in codice della console, come ricorderete), easter egg interessante ma certamente fine a se stesso. Anche in questo caso il logo dell'anaconda potrebbe non avere alcun significato reale e la sua presenza potrebbe essere solamente un simpatico rimando al codename da parte dei progettisti.

In queste ore un rumor vorrebbe Microsoft aver acquistato tutte le IP Konami tra cui Castlevania, Metal Gear e Silent Hill... Questa voce c'entra qualcosa con l'anaconda condivisa da Klobrille? Lo scopriremo probabilmente nel corso delle prossime settimane.