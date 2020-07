Xbox Series X: lancio ancora previsto per novembre secondo il CFO Microsoft

Tutto è pronto per l'uscita di Xbox Series X per novembre stando a quanto dichiarato dal CFO di Microsoft, Amy Hood, la quale ha anche aggiunto che la line up di lancio sarà la più vasta mai vista per l'uscita di una console.

La conferma arriverebbe da una conference call in cui ad una domanda riguardante la data di lancio della nuova console Amy Hood avrebbe fatto riferimento al periodo autunnale, nello specifico alle vacanze di Novembre. La call non era aperta al pubblico ma Dina Bass di Bloomberg, che ha posto la domanda riguardante la finestra di lancio, ha riportato la risposta del CFO tramite un Tweet che potete vedere in coda all'articolo.

Questa conferma non costituisce sicuramente un fulmine a ciel sereno dato che il colosso di Redmond aveva già più volte indicato il periodo delle vacanze invernali come una probabile finestra di lancio per la sua console di nuova generazione, ma avere un ulteriore conferma alla luce dei ritardi dovuti all'attuale situazione post pandemica è sicuramente rassicurante.

L'unica dichiarazione alquanto enigmatica di Hood riguarda la line up di lancio di Xbos Series X, definita la più vasta mai vista finora, che potrebbe far riferimento alla funzione di retro compatibilità della console e che quindi vedrà disponibili al lancio la maggioranza dei titoli di scorsa generazione. Il lancio di Xbox Series X è sicuramente forte di una strategia di marketing vincente, non ci resta quindi che aspettare novembre per scoprire cosa ci riserverà Microsoft per la nuova generazione del gaming.