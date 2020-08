Xbox Series X, leak per la data di uscita? Spunta un unboxing del nuovo controller

Di recente, una presunta immagine legata a un controller bianco di Xbox Series X ha attirato su di sé moltissima attenzione. La confezione dell'hardware infatti, parrebbe confermare l'esistenza di Xbox Series S, versione economica della next gen Microsoft, nota informalmente come Xbox Lockhart.

Questo, tuttavia, potrebbe non essere l'unico mistero ad essere svelato dall'oggetto. L'attentissima utenza di ResetEra ha infatti colto un ulteriore e intrigante dettaglio. Un'istantanea condivisa sul noto forum dall'utente che è presumibilmente riuscito ad avere accesso al prossimo controller Microsoft illustra infatti un'interessante dicitura. Questa riporta infatti che la garanzia limitata offerta dalla Casa di Redmond cesserà di essere operativa in data giovedì 5 novembre. Un dettaglio che ha spinto molti a ipotizzare che questa possa essere la data scelta dal colosso videoludico per il lancio di Xbox Series X.



A complicare ulteriormente la situazione ci ha poi pensato l'avvistamento in rete di un presunto video unboxing della versione bianca del nuovo pad verdecrociato. Al momento, il filmato è disponibile su YouTube e potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Da parte di Microsoft non sono per ora giunti commenti in merito ai rumor che vi stiamo riportando. Non è al momento chiaro quale sarà il prossimo appuntamento con la next gen Xbox, sopratutto in seguito alla cancellazione dell'iniziativa Xbox 20/20, abbandonata in favore di una comunicazione più flessibile.