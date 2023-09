Xbox Series X, ancora leak: Wraps personalizzate in arrivo nell'Xbox Design Lab?

Mentre Phil Spencer commenta il gigantesco leak di Xbox, dalla documentazione che Microsoft ha incautamente pubblicato in rete emerge una nuova, importante anticipazione che coinvolge, questa volta, l'Xbox Design Lab.

L'apprezzato servizio verdecrociato che consente agli utenti di acquistare controller Xbox personalizzati potrebbe infatti accogliere le recentemente annunciate Wraps, le cover ufficiali che rifanno il look a Xbox Series X.

Nel passaggio dell'enorme documentazione leak che svela design e funzionalità del Refresh All Digital di Xbox Series X, Microsoft spiega di voler "soddisfare le richieste e le esigenze dei giocatori inserendo XSX nell'offerta di XDL". I due acronimi utilizzati dalla casa di Redmond dovrebbero riferirsi, appunto, a Xbox Series X e all'Xbox Design Lab, da qui l'ipotesi del futuro arrivo delle Wraps customizzabili nel catalogo del Design Lab.

Come per tutte le altre informazioni trapelate da questo gigantesco leak, è però giusto sottolineare che i documenti in questione sono stati prodotti nel 2020 e che, di conseguenza, potrebbero descrivere piani già accantonati o strategie molto diverse da quelle attuate da Microsoft. Ad ogni modo, sapevate che il leak cita anche un nuovo controller Xbox con feedback aptico?