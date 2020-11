Xbox Series X: sembra che il lettore abbia alcune carenze, tra le quali il "True Black"

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata dal canale YouTube HDTVTest un'attenta analisi del lettore Blu-ray di Xbox Series X, ovvero la console di nuova generazione targata Microsoft. Dal filmato in questione emerge che il monolite nero abbia alcuni problemi in ambito multimediale a causa di alcune mancanze.

Nel video, durante il quale sono stati utilizzati degli strumenti professionali, è stato evidenziato come l'esperienza di visione di un film in Blu-ray non sia al momento delle migliori sulla console del colosso di Redmond. Tra le principali carenze troviamo l'assenza del supporto al True Black e a funzionalità aggiuntive come il Dolby Vision, l'HDR10+ e i Blu-ray 3D. A rendere il tutto molto stravagante è il fatto che il lettore Xbox One X gode del supporto a queste funzionalità ed è al momento preferibile vedere un film sulla console di vecchia generazione per via di questi problemi.

Va precisato che queste mancanze sono relative esclusivamente all'applicazione utile a visionare film in formato Blu-ray e non hanno quindi alcun tipo di impatto sul funzionamento dei giochi. Per chi non lo sapesse, anche Xbox One X al lancio mancava di alcune caratteristiche per quello che riguarda l'app dedicata ai Blu-ray, che è poi stata aggiornata nel tempo in maniera simile a come dovrebbe avvenire nelle prossime settimane su Xbox Series X. Insomma, si tratta solo di questione di tempo.

In attesa che Microsoft diffonda qualche informazione sui futuri aggiornamenti dell'app, vi ricordiamo che le scorte di Xbox Series X|Sridotte fino ad aprile 2021 a causa dell'elevata domanda.