Xbox Series X limited edition a tema Halo Infinite: la console è già preda dei bagarini

Neanche il tempo di essere annunciata, ed ecco che la speciale versione in edizione limitata di Xbox Series X nata per celebrare l'imminente debutto di Halo Infinite è già finita vittima dei bagarini.

Come testimoniato dal cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, sembra che diversi utenti si siano riversati sulle pagine ufficiali di Microsoft per acquistare Xbox Series X - Halo Infinite Limited Edition Bundle per poi immediatamente pubblicare i propri annunci su piattaforme di eCommerce come eBay. Come potete osservare, gli scalper sono già pienamente entrati in azione e rivendono l'ambita console a prezzi esorbitanti, superiori alle 1.000 sterline nel Regno Unito e nettamente più impegnativi rispetto ai 549,99 dollari indicati dalla casa di Redmond.

L'aspetto ancora più grottesco della vicenda è che la console, di fatto, non è ancora in mano a coloro che già l'hanno rimessa in vendita. Xbox Series X - Halo Infinite Limited Edition, infatti, sarà distribuita sul mercato soltanto a partire dal 15 novembre di quest'anno, e sarà affiancata dall'arrivo dell'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Halo Infinite Limited Edition, quest'ultimo venduto al prezzo di 199,99 dollari.

Ne approfittiamo per ricordarvi che, come annunciato durante l'evento di questa sera, Halo Infinite sarà disponibile su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S e Xbox One a partire dall'8 dicembre 2021.