Xbox Series X: una 'lineup storica' di giochi nextgen degli Xbox Game Studios

Nell'ultimo approfondimento pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, Jason Ronald non ha discusso solo della retrocompatibilità di Xbox Series X ma ha precisato che gli Xbox Game Studios sono al lavoro per garantire una "lineup storica" di giochi nextgen per la nuova console Microsoft in arrivo a fine 2020.

Prima di approfondire le questioni relative alla preservazione dei giochi retrocompatibili e alle potenzialità della Velocity Architecture, il progettista di Xbox Series X ha specificato che "guidati da Halo Infinite, i nostri 15 team degli Xbox Game Studios stanno lavorando sodo per creare la più grande e migliore linea di esclusive nella storia di Xbox".

Il principale responsabile della progettazione della console nextgen della casa di Redmond si è poi ricollegato alle parole di Phil Spencer per confermare che "presto mostreremo molti dei nostri nuovi videogiochi in sviluppo per Xbox Series X di cui siamo incredibilmente entusiasti". A detta di Ronald, quindi, da qui a breve capiremo cosa bolle in pentola e riusciremo, finalmente, a scoprire quali videogiochi esclusivi vedremo approdare su Xbox Series X ("gratis" per gli abbonati a Xbox Game Pass e con funzione Smart Delivery) nel periodo di lancio e nei mesi successivi.