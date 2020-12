Xbox Series X: Lucid Odyssey è il nuovo spot 4K diretto da Taika Waititi

Come anticipato poco fa dal senior marketing manager di Xbox e ad un anno esatto dal reveal ufficiale di Xbox Series X ai The Game Awards 2019, Microsoft ha pubblicato un nuovo spot dedicato interamente alla sua console next-gen: Lucid Odyssey.

Il filmato, diretto dal celebre regista Taika Waititi (noto per Jojo Rabbit e Thor Ragnarok e attualmente al lavoro su Thor: Love and Thunder), ha come protagonista una videogiocatrice, Krystal Holmes (conosciuta anche come MoonLiteWolf) i cui sogni vengono alimentati dall'hardware di nuova generazione. Nello spot, disponibile anche a risoluzione 4K, si esplorano quindi diversi mondi frutto dell'immaginazione della donna che, dopo essersi avventurata in foreste e altri luoghi immaginari, incontra un Master Chief decisamente diverso da quello che ricordiamo.

Senza svelarvi altri indizi sul divertente finale dello spot pubblicitario, che riuscirà quasi sicuramente a strappare un sorriso non solo ai fan di Halo, vi ricordiamo che Microsoft potrebbe fare qualche annuncio a tema Xbox Series X nel corso dei prossimi The Game Awards 2020, che si terranno nella notte tra giovedì 10 dicembre e venerdì 11 dicembre. Sapevate che Xbox Series X è tornata in vendita su Mediaworld?