Xbox Series X, lunedì 12 ottobre su Twitch con Everyeye: tutti i dettagli sulla diretta!

Dopo avervi presentato tutti i dettagli su Xbox Series X in una ricca diretta, la Redazione di Everyeye è pronta ad invitarvi a un nuovo appuntamento dedicato alla next gen firmata Microsoft.

Nel corso della giornata di lunedì 12 ottobre, il Canale Twitch di Everyeye si illuminerà ancora una volta di riflessi verdecrociati, in occasione di una nuova live che vedrà protagonista Xbox Series X. In particolare, la trasmissione prenderà il via alle ore 18:00 e si protrarrà per diverse ore: la Redazione sarà infatti in azione in diretta sino alle ore 23:00.

Con ben cinque ore a disposizione, ci sarà dunque tempo per presentarvi molteplici contenuti legati all'hardware di prossima generazione. Ma non solo: per l'occasione lasceremo infatti spazio anche al software, con un focus dedicato a due produzioni in particolare. Da un lato, testeremo la performance di DiRT 5, nuovo capitolo del franchise di racing game destinato a una pubblicazione cross gen. Dall'altra, potremo invece mostrare in azione Yakuza Like A Dragon, in uscita su Xbox Series X in concomitanza col lancio della console.



L'invito è dunque a raggiungerci numerosi sul Canale Twitch di Everyeye, dalle ore 18:00 di lunedì 12 ottobre. Vi ricordiamo che per iscrivervi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: così facendo potrete interagire con la Redazione e ricevere una notifica all'inizio della live. Quella appena annunciata non sarà peraltro l'ultima diretta di Everyeye dedicata alle produzioni Xbox Series X in programma nelle prossime settimane: restate dunque sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!