Xbox Series X, 'mai così tanti giochi narrativi nella storia Xbox': la promessa di Spencer

Nel corso di una interessante intervista concessa al The Guardian, Phil Spencer ha avuto modo di suggerire l'intenzione di procedere in futuro con nuove acquisizioni per gli Xbox Game Studios, ma non solo.

Nel corso della chiacchierata, il responsabile della divisione gaming di Microsoft ha toccato anche altre tematiche, tra le quali ha trovato spazio una riflessione sulla varietà delle esperienze videoludiche attualmente in sviluppo nei team verdecrociati. In particolare, incalzato sullo spazio attuale che l'industria riserva a grandi giochi narrativi in grado di riproporre il format ludico di titoli del calibro di Metal Gear Solid o Mass Effect, Phil Spencer ha voluto rassicurare il pubblico Xbox Series X|S.

"Credo che probabilmente stiamo realizzando più giochi di questo tipo ora, rispetto a quanto fatto nell'intera storia Xbox. - ha esordito Spencer - I possessori di piattaforme, sia che si tratti di abbonamenti, negozi digitali o hardware, stanno attivamente investendo in produzioni più rischiose, perché, se hanno successo, noi otteniamo un beneficio dal coinvolgere il giocatore nel nostro ecosistema". Per favorire tale processo, il dirigente Xbox sta inoltre valutando approcci alternativi alle tradizionali meccaniche produttive.



Ad esempio, grazie anche allo sviluppo del cloud, Spencer mira ad ampliare il concetto di Early Access anche su Xbox Series X|S, sia come strumento di finanziamento per alcuni progetti, sia come veicolo di collaborazione tra community e creativi. Un approccio simile, ad esempio, è stato adottato con Grounded, produzione di Obsidian attualmente in progressivo ampliamento, ma già accessibile su console Microsoft.