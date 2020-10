Xbox Series X e Maneater next gen: il team di sviluppo elogia l'SSD

Tra i numerosi titoli current gen che vedranno migliorate le proprie performance su console di prossima generazione, figura anche il peculiare Action RPG firmato da Tripwire Interactive.

L'update PS5 e Xbox Series X di Maneater introdurrà diverse migliorie nel titolo, tra frame rate, risoluzione e molteplici altri aspetti. Di recente, David Amata, Product Director del gioco, ha descritto in maniera più approfondita il lavoro svolto sulla console next gen di casa Microsoft. lavorando su Xbox Series X, riferisce, il team di sviluppo è rimasto particolarmente impressionato dalle potenzialità del nuovo SSD. L'efficienza di quest'ultimo ha in particolar modo consentito di ridurre i tempi di caricamento di Maneater, ma anche di migliorare la qualità visiva della produzione, con un ampliamento dell'estensione dell'orizzonte.



Complessivamente, gli sforzi del team consentiranno alla versione next gen di Maneater di offrire una risoluzione a 4K, con supporto all'HDR e un framerate ancorato ai 60 fps. A ciò si aggiunge l'implementazione del Ray Tracing, grazie al quale si miglioreranno riflessi e rifrazioni, con una migliore resa del sistema di illuminazione dell'acqua. Tripwire Interactive si dice soddisfatta del lavoro svolto e ha trovato agevole dedicarsi allo sviluppo sull'hardware di nuova generazione.



In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli legati al funzionamento degli update gratis su Xbox Series X.