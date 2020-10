Xbox Series X è nelle mani del Fossa: le fotografie della console next-gen

Oggi è stato compiuto un altro importante passo verso la next-gen. Il nostro caporedattore Francesco Fossetti ha ricevuto direttamente da Microsoft una sfavillante Xbox Series X in versione preview, pronta per essere testata a dovere.

In questi giorni il Fossa - che vi invitiamo a seguire su Facebook e Instagram - metterà sotto torchio Xbox Series X, sviscerandone ogni aspetto, dalle potenzialità di natura tecnica fino alle peculiarità del software di bordo, passando per i giochi, il nuovo controller e la promettente funzionalità Quick Resume.

Il viaggio è appena iniziato, e il nostro Francesco non vede l'ora di condividere con tutti voi le sue impressioni. In attesa dei prossimi appuntamenti in live e degli immancabili speciali che faranno la loro comparsa tra le nostre pagine, potete avere anche voi un assaggio di next-gen guardando le fotografie dal vivo di Xbox Series X raccolte all'interno della galleria in basso. In questo modo potete apprezzarla da ogni angolazione (retro compreso), oltre ad osservare da vicino il controller Xbox e la Storace Expansion Card da 1TB.

Cosa ve ne pare? Si preannunciano giorni molto ricchi, per cui non esitate ad iscrivervi sulle pagine Facebook e Instagram, senza dimenticare YouTube e il canale Twitch di Everyeye. Se avete delle domande non esitate ad approfittare della sezione commenti: le più interessanti riceveranno risposta nel corso dei prossimi appuntamenti Q&A e durante colazioni mattutine sul canale Twitch.