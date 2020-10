Xbox Series X nelle mani di The Rock! Microsoft gli ha regalato un'edizione speciale?

Nella spasmodica attesa della community per il lancio della nextgen, sui social e sui principali forum e portali di settore rimbalza una foto di Dwayne "The Rock" Johnson mentre sfoggia con orgoglio Xbox Series X. L'attore ed ex wrestler sembra aver ricevuto da Microsoft una versione speciale della console.

Nello scatto che vede per protagonisti The Rock e la nuova piattaforma ammiraglia della casa di Redmond, condiviso anche dal leaker conosciuto su Twitter come Idle Sloth, si può infatti notare la presenza di una versione customizzata di Xbox Series X che presenta il Brahma Bull, il caratteristico logo della stella hollywoodiana.

La versione speciale di Xbox Series X immortalata nella foto reca impressa anche la firma dello stesso Dwayne Johnson e, sempre sulla parte frontale della scocca in plastica nera, una frase che però ci è difficile decifrare per via della scarsa risoluzione dell'immagine.

L'attore statunitense di origini samoane e il colosso tecnologico di Redmond, d'altronde, hanno più volte collaborato per lanciare delle iniziative benefiche a tema Xbox e promuovere al grande pubblico le piattaforme della famiglia verdecrociata, basti pensare all'ormai storica presentazione di Xbox al CES 2001 che ha avuto per protagonisti The Rock e il fondatore di Microsoft Bill Gates.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere un nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Xbox Series X prima della sua commercializzazione, attesa per il 10 novembre in coincidenza con l'uscita della "sorella minore" Xbox Series S.