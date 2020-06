Xbox Series X: nuova console marchiata SEGA in Giappone? Il rumor è stato smentito

Come sappiamo il prossimo numero di Famitsu in arrivo il 4 giugno conterrà uno scoop su SEGA ai livelli del reveal di PlayStation 5 su Wired, stando alle parole dell'autore. Non è chiaro di cosa si tratta, ma certamente non di una Xbox Series X marchiata SEGA per il Giappone.

Un rumor diffuso nel weekend vorebbe infatti SEGA e Microsoft in procinto di annunciare una storica alleanza per il lancio di Xbox Series X in Giappone, con quest'ultima destinata a uscire come console brandizzata SEGA. In realtà una personalità di spicco del mercato cinese che ha già avuto modo di sfogliare le pagine di Famitsu rivela come l'annuncio in questo non abbia nulla a che vedere con Microsoft.

Il giornalista autore del servizio ha escuso anche che possa trattarsi dell'annuncio del Dreamcast 2, limitandosi a sottolineare di aver intervistato in esclusiva i manager di SEGA Corporation i quali sono pronti a rivelare "qualcosa di rivoluzionario", anche se come detto non sappiamo esattamente cosa.

Esclusi il Dreamcast 2 e una partnership con Microsoft, è difficile suggerire altre ipotesi, c'è chi parla di una possibile acquisizione da parte di Sony e chi invece ridimensiona le aspettative dichiarando di non aspettarsi in realtà annunci in grado di stravolgere il mondo. La verità probabilmente sta nel mezzo, giovedì ne sapremo di più.