Xbox Series X da Mediaworld: nuovo stock in vendita oggi pomeriggio

Dopo PS5 e PS5 Digital, Mediaworld mette in vendita nuove scorte di Xbox Series X: la console Microsoft tornerà oggi pomeriggio alle 15:00 sul sito della catena, solo online, come sempre disponibili con il consueto sistema della coda virtuale.

Il sito di riferimento è sempre games.mediaworld.it, pagina di vendita ufficiale di Mediaworld per le console di nuova generazione. Anche in questo caso ci sarà una coda virtuale, armatevi dunque di pazienza e attendete il vostro turno, una volta entrati vi consigliamo di completare la procedura molto rapidamente così da ridurre al minimo eventuali problemi.

Tenete a portata di mano gli estremi della carta di credito o i dati del vostro account PayPal, questi sono gli unici due metodi di pagamento accettati, non è possibile effettuare il preordine pagando con bonifico bancario o contrassegno. Anche il ritiro in negozio non è disponibile e si può optare solamente per la spedizione a domicilio.

Una bella occasione per mettere le mani su Xbox Series X, i drop della console Microsoft sono piuttosto infrequenti e ancora oggi è difficile trovare una Xbox Series X da acquistare, se siete interessati il consiglio è quello di mettervi pazientemente in coda sul sito di Mediaworld e tentare di completare l'acquisto di una delle (poche) console disponibili.