Xbox Series X: mettiamo alla prova gli upgrade gratis di Yakuza Like a Dragon e Dirt 5

Nel nostro nuovo video abbiamo messo alla prova gli aggiornamenti gratuiti di Yakuza: Like a Dragon e Dirt 5 per Xbox Series X, la console next-gen targata Microsoft.

I nostri test ci hanno permesso di provare a fondo la versione aggiornata di entrambi i prodotti, i quali godono di alcune migliorie sul versante tecnico e ci permettono di comprendere meglio come i team di sviluppo decideranno di comportarsi in merito agli upgrade next-gen. Nel caso di Yakuza Like a Dragon non è possibile avere alcun miglioramento grafico ma solo un aumento di risoluzione e framerate, visto che il gioco può girare su Xbox Series X a 4K e 60 fotogrammi al secondo. Per quello che riguarda invece Dirt 5 la situazione è leggermente diversa, dal momento che grazie all'update è possibile selezionare due diverse modalità di gioco con framerate diversi: 60 fps o 120 fps. Nel primo caso il gioco presenta un comparto grafico identico a quello visto su One X a risoluzione 4K e un framerate granitico, invece giocando a 120 fps si nota un aumento della fluidità a discapito del dettaglio grafico.

Prima di lasciarvi al filmato con i nostri test sulle versioni next-gen dei due giochi, vi ricordiamo che proprio oggi è stata pubblicata una foto che mostra numerose Xbox Series X pronte per l'invio ai negozi.