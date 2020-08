Xbox Series X: Microsoft abbandona Xbox 20/20 per una una comunicazione più flessibile

Microsoft ha deciso di rimuovere l'appuntamento mensile intitolato Xbox 20/20 dalla sua line up di eventi per concentrarsi su una comunicazione più variegata e con notizie regolari sui giochi e su Xbox Series X. L'aggiornamento è arrivato direttamente dalle pagine di Xbox Wire.

La notizia è arrivata grazie ad una nota ufficiale pubblicata come aggiornamento ad una news risalente allo scorso maggio, dove si annunciava proprio l'evento Xbox 20/20. Come si legge nell'aggiornamento Microsoft ha deciso di rinunciare a questo tipo di dicitura in favore di una programmazione univoca e con cadenza regolare: "Xbox ha un grande anno davanti a se, come annunciato qui sotto. Dopo aver rivalutato la nostra programmazione abbiamo deciso di smettere di usare la dicitura Xbox 20/20 poiché implicava che avremmo pubblicato informazioni in un solo modo, attraverso uno spettacolo mensile dedicato. Abbiamo molto di più da condividere con notizie su Xbox Series X, i nuovi giochi come Halo Infinite e il cloud su Xbox Game Pass. Condivideremo notizie in vari modi. A volte con uno spettacolo dedicato, altre con video su YouTube, collaborazioni o notizie su Xbox Wire. Vogliamo essere flessibili sul modo in cui ci connettiamo con voi".

Insomma, un cambio di programma che permette al colosso di Redmond una certa flessibilità e un flusso di informazioni più costanti. Nei prossimi giorni Microsoft parteciperà all'Hot Chips 2020 con un panel interamente dedicato all'hardware di Xbox Series X.