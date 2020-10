Xbox Series X: Microsoft anticipa un sorpresa per il 9 novembre!

I profili social Xbox Nuova Zelanda hanno pubblicato un teaser per invitare tutti i giocatori a collegarsi alle 12:00 (ora italiana) del 9 novembre. Cosa succederà in questa data? Non è dato saperlo, ma si pensa ad una possibile maratona per festeggiare il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.

Il 9 novembre dovrebbe essere la data scelta da Microsoft per l'Xbox FanFest e l'X020, così da trascinare i giocatori nella next-gen allo scoccare della mezzanotte, dal giorno successivo infatti le due nuove console della casa di Redmond saranno ufficialmente disponibili in tutto il mondo.

Al momento il teaser è stato pubblicato solamente sui canali neozelandesi di Xbox ma è probabile che nel corso delle prossime ore possa l'annuncio possa venire esteso anche all'Europa e al Nord America, così come non è escluso che possa in realtà trattarsi di altro e non dell'evento di lancio della nuova Xbox.

Microsoft non è nuova a iniziative di questo genere, al lancio di Xbox 360 nel 2005 è stato organizzato uno speciale evento in collaborazione con MTV e uno show a New York si è tenuto nel novembre 2013 al lancio di Xbox One. Restiamo in attesa di saperne di più, probabilmente il mistero verrà svelato più avanti nel corso della giornata odierna.