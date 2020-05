Xbox Series X: Microsoft anticipa le sorprese dell'evento Inside Xbox del 7 maggio

Dopo aver confermato l'arrivo di eventi mensili su Xbox Series X fino al lancio della console nextgen, il dirigente del marketing della divisione Xbox di Microsoft, Jerret West, illustra le novità e le sorprese che ci attendono durante l'evento Inside Xbox sui giochi Xbox Series X che si terrà il 7 maggio.

In base alle informazioni snocciolate dal dirigente della casa di Redmond sulle pagine di Xbox Wire, nel corso dell'Inside Xbox del 7 maggio viene confermata la presenza di diversi video gameplay, di reveal trailer e di importanti anticipazioni sui titoli in sviluppo presso "una vasta gamma di partner editoriali e di sviluppatori indipendenti di tutto il mondo e dell'industria dei videogiochi". Tra questi, figurerà anche il primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla.

Sempre durante l'evento che andrà in scena alle ore 17:00 italiane di giovedì 7 maggio verranno svelati altri titoli che utilizzeranno la funzione Smart Delivery di Xbox Series X: West specifica inoltre che "tutti i giochi che vedrai saranno ottimizzati per Xbox Series X, il che significa che sono stati progettati per sfruttare le potenti funzionalità di Xbox Series X che renderanno i giochi così incredibili, tra cui la risoluzione 4K fino a 120 frame al secondo, DirectStorage, Ray Tracing DirectX tramite accelerazione hardware, tempi di caricamento superveloci e molto altro".

Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì, quindi, per assistere insieme a noi all'evento Inside Xbox sui giochi Xbox Series X di terze parti e avere un primo assaggio dell'esperienza nextgen promessa da Microsoft da fine 2020.