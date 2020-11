Xbox Series X, Microsoft a caccia di acquisizioni in Giappone: parla Bloomberg

Ormai di fatto alla vigilia dell'esordio in tutto il mondo di Xbox Series X e Xbox Series S, emergono intriganti indiscrezioni in merito all'atteggiamento di Microsoft nei confronti del mercato del Sol Levante.

Con un lungo articolo pubblicato sule pagine di Bloomberg, il giornalista videoludico Takahashi Mochizuki riferisce di un crescente interesse da parte del colosso di Redmond per l'acquisizione di team di sviluppo nipponici. Di recente, Phil Spencer ha confermato l'importanza del mercato giapponese per Xbox, e secondo Bloomberg l'attenzione dell'universo verdecrociato includerebbe anche la volontà di trovare nuovi membri per la famiglia Xbox Game Studios proprio nell'Estremo Oriente.

"Ci sono prove che Microsoft stia cercando di realizzare acquisizioni nel Paese, - scrive Mochizuki - anche se non si è ancora arrivati ad un accordo con un grande nome. Diversi sviluppatori con sede in Giappone, sia piccoli sia grandi, hanno riferito di essere stati avvicinati con proposte di acquisto. Hanno chiesto di non essere menzionati poiché le trattative erano private, e hanno rifiutato di offrire dettagli su come sono state condotte le discussioni".



Interrogato in merito, Jeremy Hinton, responsabile delle operazioni condotte da Xbox in Asia, ha riferito a Bloomberg che Microsoft è "sempre aperta alla discussione" con sviluppatori che potrebbero rappresentare un buon acquisto. Il dirigente ha aggiunto che "le acquisizioni sono una possibilità", ma che non ci sono informazioni da condividere al momento. Nel frattempo, Xbox Series X e Xbox Series S sono esaurite in Giappone.