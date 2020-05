Xbox Series X, Microsoft conferma: è questa l'animazione d'avvio della console

Nei giorni scorsi, per promuovere la messa in onda dell'Inside Xbox di oggi 7 maggio, Microsoft ha pubblicato un breve video con un'animazione che mostra la comparsa del logo Xbox su sfondo nero, accompagnata da un effetto sonoro.

In molti avevano individuato in quella clip un'anticipazione dell'animazione d'avvio di Xbox Series X, e a quanto pare c'avevano visto giusto! In un'intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net, Jason Ronald - Partner Director of Program Management - ha confermato che quella è proprio la sequenza di boot di Xbox Series X, destinata ad accogliere i giocatori ogni qualvolta accenderanno la loro console di prossima generazione negli anni a venire. Cosa ve ne pare? Vi piace?

L'Inside Xbox di oggi 7 maggio si è rivelato un evento decisamente ricco. Sono stati mostrati ben 13 giochi per Xbox Series X, molti dei quali alla loro prima apparizione, come il lovercraftiano Call of the Sea e lo space-shooter Chorus. Tra questi, sono inclusi ben otto giochi Smart Delivery per Xbox Series X, ovvero titoli che una volta acquistati per Xbox One e Xbox One X potranno essere giocati gratis anche sulla console next-gen. Ubisoft, dal canto suo, ha approfittato dell'Inside Xbox per mostrarci il primo assaggio del gameplay di Assassin's Creed Valhalla.