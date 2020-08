Xbox Series X: Microsoft conferma e rilancia, la console next-gen arriverà a novembre

A seguito dell'inaspettato rinvio di Halo Infinite al 2021 i vertici di Microsoft hanno tenuto a sottolineare che il cambio di piani di 343 Industries non inciderà sul lancio della nuova Xbox Series X che rimane fissato per novembre.

L'aggiornamento arrivato sulle pagine di Xbox Wire conferma quindi l'uscita della nuova console di Redmond per il prossimo autunno, in particolare entro novembre 2020. Xbox Series X arriverà con oltre 50 giochi ottimizzati tra cui primeggiano Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza Like A Dragon e Watch Dogs Legion e giochi esclusivi come The Medium, Scorn e Tetris Effect Connected, tutti in grado di sfruttare l'hardware della console con funzionalità come il raytracing, il framerate fino a 120 fps e caricamenti rapidi con il Quick Resume.

Confermata inoltre la strategia di Xbox Game Pass, descritto come il miglior modo per scoprire nuovi giochi, inclusi quelli che saranno sviluppati da Xbox Game Studios disponibili sin dal lancio. A partire dal 15 settembre i membri di Xbox Game Pass Ultimate potranno usufruire del servizio xCloud con oltre 100 giochi subito disponibili in streaming su dispositivi Android.

Microsoft punta molto anche sulla retrocompatibilità confermando la possibilità di giocare ai propri franchise preferiti "su quattro generazioni di Xbox" con migliaia di contenuti provenienti da Xbox, Xbox 360 e Xbox One. Infine, i vertici di Xbox confermano la possibilità di usare il controller di Xbox One con la nuova Xbox Series X.