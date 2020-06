Xbox Series X: Microsoft conferma il supporto agli sviluppatori indie

Nel pubblicare i video sugli oltre 30 giochi dell'ID@Xbox Summer Spotlight, Chris Charla di Microsoft ha confermato il pieno supporto di Microsoft agli sviluppatori indipendenti su Xbox Series X.

"Gli autori dei team di sviluppo indipendenti hanno sostanzialmente cambiato il mondo dei videogiochi in questa generazione", esordisce il direttore del programma ID@Xbox prima di sottolineare come "team provenienti da oltre 50 Paesi in tutto il pianeta hanno lanciato fino ad ora oltre 1600 giochi su Xbox One tramite il programma ID@Xbox e altri migliaia sono in fase di sviluppo. Siamo entusiasti di garantire che il supporto a questi sviluppatori continuerà nella prossima generazione anche attraverso la retrocompatibilità, ciò significa che tutti i tuoi giochi su Xbox One di seguiranno anche su Xbox Series X".

Il massimo responsabile della divisione di Microsoft legata al programma ID@Xbox spiega inoltre che "gli sviluppatori indipendenti sono già al lavoro sui giochi per Xbox Series X e siamo entusiasti di aumentare il supporto che offriamo loro mentre creano giochi di nuova generazione". Le dichiarazioni di Charla si concludono con un invito ad ammirare i video dei giochi che hanno caratterizzato il Summer Spotlight e ad attendersi delle importanti sorprese nel corso dei prossimi mesi, con tanti titoli indipendenti che arriveranno su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X.