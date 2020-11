Xbox Series X: Microsoft ha già consegnato la console in alcuni paesi

Sebbene manchi poco meno di una settimana al lancio ufficiale di Xbox Series X in tutto il mondo, alcuni fortunati videogiocatori stanno già ricevendo la propria console di prossima generazione.

Sembrerebbe infatti che lo store ufficiale Microsoft abbia già iniziato a spedire e a consegnare alcune Xbox Series X in specifici territori, tra i quali troviamo anche il Portogallo. È molto probabile che il colosso di Redmond abbia voluto anticipare l'arrivo delle console nelle case degli utenti che vivono in zone a rischio lockdown per via dell'emergenza Coronavirus e per via della quale potrebbero incappare in problemi di varia natura con la consegna nel corso della prossima settimana. Purtroppo non si hanno al momento notizie di azioni di questo tipo in territorio italiano, ma non possiamo escludere che entro la fine della settimana in corso anche i giocatori che hanno prenotato una Xbox Series X sul Microsoft Store possano riceverla a sorpresa.

Possiamo però confermarvi che Amazon Italia ha anticipato le consegne di Xbox Series X, dal momento che tutti coloro i quali sono riusciti a preordinarla riusciranno a riceverla entro il day one, ovvero il prossimo martedì 10 novembre 2020. Vi ricordiamo inoltre che domani potrete seguire la nostra maratona review si Xbox Series X/S sul canale Twitch di Everyeye.