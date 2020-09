Xbox Series X, Microsoft e l'ecologia: prodotte 825.000 console Carbon Neutral

Dopo la promessa di Microsoft di supportare la lotta al cambiamento climatico, la casa di Redmond conferma il proprio impegno e annuncia l'avvenuta produzione di ben 825.000 Xbox Series "Carbon Neutral", ossia con un saldo zero nelle emissioni di carbonio necessarie per realizzarle.

Nel celebrare questo importante traguardo raggiunto dalla casa di Redmond, Phil Spencer spiega che "il cambiamento climatico sta influenzando ogni industria e ogni settore, crediamo quindi che la tecnologia possa svolgere un ruolo fondamentale nel rispondere a questa sfida. Iniziative come questa del progetto pilota Xbox Carbon Neutral ci offrono una grande opportunità per spingere sulla sostenibilità tecnologica e dare modo alla divisione videoludica di Microsoft di fare la differenza in quest'area chiave della nostra attività".

Il successo del progetto pilota che ha portato Microsoft a produrre 825.000 Xbox Series X Carbon Neutral aiuterà così il colosso tecnologico statunitense a perseguire il proprio scopo di lanciare la prima piattaforma videoludica a emissioni zero per tutto il suo ciclo di vita.