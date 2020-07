Xbox Series X: Microsoft interrompe la produzione di Xbox One X, Xbox Series S in arrivo?

Dopo un lungo pomeriggio di rumor e di smentite arriva la conferma ufficiale di Microsoft sulle pagine di The Verge. La casa di Redmond ha deciso di interrompere la produzione di Xbox One X e Xbox One S All Digital Edition in vista della nuova Xbox Series X.

D'altronde i report sulla carenza di scorte di Xbox One X e Xbox One S si sono susseguiti nelle ultime settimane anche a seguito dell'aumento della richiesta di console casalinghe causato dall'epidemia di Coronavirus. Ora i colleghi di The Verge hanno raccolto la dichiarazione di un portavoce di Microsoft che recita: "Mentre ci dirigiamo verso il futuro con Xbox Series X, abbiamo deciso di intraprendere il percorso naturale per interrompere la produzione di Xbox One X e Xbox One S All Digital Edition. Xbox One S continuerà ad essere venduta a livello globale".

Insomma, con l'avvento della next-gen il colosso di Redmond ha deciso di limitare la produzione di console current-gen solo alla versione standard di Xbox One S. Questa scelta apre le porte alle speculazioni sulla console di nuova generazione più economica, l'ormai famosa Xbox Lockhart o come dicono alcuni Xbox Series S. I rumor diffusi in rete vogliono la presentazione di questa seconda macchina nel mese di agosto con una potenza tale da sostenere i giochi in 1080p/1440p.

Intanto i fan attendono con trepidazione il prossimo Xbox Games Showcase legato a Xbox Series X che si terrà giovedì 23 luglio alle ore 18:00 italiane, che seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.