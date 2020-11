Xbox Series X: Microsoft invita gli utenti ad iscriversi al programma Xbox Preview Update

Con l'arrivo di Xbox Series X e Series S, Microsoft ha rinnovato l'invito a partecipare al programma di anteprime Xbox Update Preview che permette ai giocatori di provare con largo anticipo i vari aggiornamenti software che arriveranno sulle nuove console.

Il post ufficiale dell'Xbox Program Manager è rivolto infatti ai vecchi giocatori che già partecipano al programma e ai nuovi utenti che si approcciano al mondo Xbox per la prima volta: attraverso Xbox Update Preview sarà infatti possibile ricevere e testare gli aggiornamenti software per Xbox Series X e S nelle varie versioni suddivise in base agli "anelli" di appartenenza (Alpha, Beta e Omega). Per iscriversi o rinnovare la sottoscrizione i passaggi sono semplici:

Registrarsi nella nuova console

Scaricare ed installare l'app Xbox Insider Hub dallo Store

dallo Store Lanciare Xbox Insider Hub e navigare nel menù Insider content poi System poi Xbox Update Preview

poi poi Selezionare Join o Manage (a seconda dei casi)

o (a seconda dei casi) Scegliere il gruppo al quale aderire

Una volta eseguiti questi passaggi il processo di registrazione verrà completato nel giro di poche ore (giorni in alcuni casi) e i giocatori saranno inseriti nei vari ring in base alla disponibilità di posti. In attesa del debutto ufficiale di Xbox Series X e S, Microsoft ha pubblicato la lista di app multimediali disponibili sin dal lancio.