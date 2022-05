Xbox Series X: Microsoft al lavoro su un editor di sfondi dinamici?

Con il lancio di Xbox Series X e Series S Microsoft ha offerto ai giocatori la possibilità di personalizzare la propria dashboard con degli sfondi dinamici. Con il passare dei mesi la casa di Redmond ha ampliato l'offerta dei wallpaper a disposizione, ma sembra che adesso si stia preparando a compiere il passa successivo.

I ragazzi di Aggiornamenti Lumia hanno fornito un'anticipazione su un'applicazione per Xbox destinata alla creazione degli sfondi dinamici. Chiamata Xbox Dynamic Backgounds Editor, permetterebbe ai giocatori di personalizzare a proprio piacimento i propri wallpaper animati. Il funzionamento dell'applicazione (conosciuta fin dal mese di marzo con il nome "Unnamed Project") viene mostrato nella breve clip allegata in calce a questa notizia: al centro della schermata c'è l'immagine principale, mentre a sinistra figurano i comandi per la gestione del progetto e il caricamento degli asset. Sulla destra possono invece essere regolati gli attributi per gli effetti applicati (è possibile caricarne fino ad otto in contemporanea).

L'applicazione sembra essere ancora nel pieno dello sviluppo, inoltre non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft. Continueremo a monitorare il suo sviluppo con vivo interesse, nel frattempo segnaliamo che la casa di Redmond sta lavorando assieme agli insider anche alla funzione di Soppressione del Rumore per Xbox, grazie alla quale verrà migliorato l'audio delle chat vocali.