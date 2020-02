Xbox Series X: Microsoft ha in mente una 'strategia audace' per battere PS5

Il capo della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ritiene che la casa di Redmond adotterà una "strategia audace" per battere la concorrenza di Sony e della sua PS5 con Xbox Series X.

Nel riallacciarsi al reveal del design di Xbox Series X durante i Game Awards 2019, Spencer ha dichiarato ai microfoni di Gamertag Radio che "abbiamo optato per quella decisione prendo spunto dalle idee condivise da uno dei nostri responsabili del marketing, ed è stata una cosa fantastica. Quel giorno eravamo in riunione, si alzò e disse 'dovremmo essere davvero audaci, qualcosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora'. E poi ammettiamolo, non siamo nella posizione di mercato in cui volevamo essere per questa generazione".

Con questa lucida considerazione sull'attuale rapporto di forze tra Microsoft e Sony in tema di vendite globali di PS4 e Xbox One, il boss della divisione Xbox afferma inoltre che "non credo che riusciremo a interrompere questo trend e a far crescere il nostro business se continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Dobbiamo provare a fare cose nuove e audaci. Ma quando mi hanno presentato quell'idea (dell'annuncio di Xbox Series X ai TGA 2019, ndr)... beh, onestamente non ne ero così entusiasta, pensavo che ci sarebbero state troppe premiere di giochi".