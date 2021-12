Xbox Series X: Microsoft prepara oltre 30 esclusive per il 2022, secondo un insider

Dopo aver subito feroci critiche per la mancanza di esclusive di peso negli scorsi anni, Microsoft si è rimboccata le maniche e, dopo aver effettuato una campagna acquisti degna di nota culminata con l'epocale acquisizione di Bethesda, sta continuando a lavorare per fornire ai possessori di Xbox Series X|S una lineup software di primo livello.

Stando a quanto rivela il sedicente insider Colteastwood all'interno del suo ultimo video pubblicato su YouTube, Microsoft sta tenendo da parte oltre 30 esclusive da pubblicare durante il prossimo anno su PC Windows e console Xbox. I giochi proverranno sia dagli Xbox Game Studios che da sviluppatori di terze parti, con cui il colosso di Redmond ha evidentemente stretto degli accordi commerciali e, possibilmente, produttivi. È naturalmente possibile che in questo conteggio rientrino anche delle esclusive temporali, che poi potrebbero arrivare in un secondo momento su PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Il filmato che trovate in cima alla notizia mette in mostra alcune delle esclusive di peso che Microsoft ha già annunciato e mostrato in azione (tra cui Starfield e STALKER 2), ma secondo l'insider ci sono ancora dei titoli di cui non sappiamo nulla e che verranno pubblicati durante il prossimo anno. Tra questi potrebbe rientrare Project Missouri, il vociferato nuovo RPG di Obsidian ispirato a Disco Elysium, ed in arrivo esclusivamente sulle piattaforme Microsoft nel 2022, stando alle ultime indiscrezioni di Jeff Grubb.