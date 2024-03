Xbox Series X: Microsoft presenta l'edizione limitata a tema SpongeBob

Microsoft ha annunciato una nuova edizione limitata di Xbox Series X. L'ammiraglia del colosso di Redmond tornerà con un modello realizzato in partnership con SpongeBob, la celebre serie animata di United Plankton Pictures e Nickelodeon.

Xbox Series X Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition include una console personalizzata ispirata a SpongeBob SquarePants, "che mostra il suo sorriso iconico, l'uniforme di Krusty Krab e le braccia estatiche", ha affermato Katie Schroder, direttrice marketing del canale Xbox. Un post diffuso su Xbox Wire rivela inoltre che il bundle contiene anche un controller wireless Xbox decorato con SpongeBob e i suoi amici, tra cui Squiddi, Gary e Mr. Krabs, nonché il codice per il download digitale di Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Sfortunatamente, la console sembra destinata al solo mercato statunitense- I fan hanno la "opportunità esclusiva" per ottenere la nuova Xbox Series S in edizione limtata tramite Best Buy Drops sull'app Best Buy Mobile. Schroder ha avvertito che una fornitura limitata di console sarà in vendita alle 8:00 PST di giovedì 7 marzo 2024. Il bundle sarà venduto retail per $699 e al momento non è chiaro se arriverà anche dalle nostre parti.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Microsoft ha annunciato la seconda edizione dell'Xbox Partner Preview che si terrà a marzo.