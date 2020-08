Xbox Series X: Microsoft pronta a nuove acquisizioni? Ecco l'ultimo report finanziario

Negli ultimi due anni Microsoft è stata protagonista di una serie di acquisizioni che hanno portato nella scuderia di Xbox Game Studios alcuni degli sviluppatori più promettenti presenti sul mercato. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni però la lista della spesa in casa Redmond non è ancora terminata.

Come scoperto dal noto insider Klobrille, nel rendiconto finanziario degli ultimi 12 mesi presentato recentemente da Microsoft presso il SEC c'è un passaggio interessante che lascia intendere come la strategia delle acquisizioni da parte del colosso di Redmond non sia ancora terminata: "La nostra piattaforma di gioco è progettata per fornire una varietà di intrattenimento attraverso una combinazione unica di contenuti, community e cloud. Il nostro contenuto esclusivo viene creato da Xbox Game Studios, una raccolta di studi proprietari che creano esperienze di gioco iconiche e differenziate. Continuiamo ad investire in nuovi studi di sviluppo per espandere la nostra roadmap di IP e sfruttare i nuovi creatori di contenuti. Queste esperienze di gioco uniche sono la pietra angolare di Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento e una community con un accesso ad una raccolta curata di oltre 100 titoli per console e PC di prime e terze parti".

Insomma, dopo Ninja Theory, PlayGround Games, Obsidian e Double Fine potrebbero arrivare presto nuovi studio a supporto del team di Xbox Game Studios e della nuova console Xbox Series X. Intanto l'insider Shinobi602 parla di un possibile rinvio degli annunci relativi a Xbox Series X previsti per agosto.