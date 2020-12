Xbox Series X: Microsoft pubblica un nuovo trailer dimostrativo sull'Audio Spaziale 3D

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza le potenzialità dell'Audio Spaziale 3D di Xbox Series X e Series S chiamando in causa una degli storici franchise di casa Redmond come Gears of War.

Le console next-gen targate Xbox offrono infatti un'esperienza audio spaziale a 360° grazie al supporto di alcuni degli algoritmi più avanzati disponibili sul mercato come Dolby Atmos, DTS:X e il proprietario Windows Sonic. Una volta configurato il proprio set di casse e soundbar o in alternativa un paio di cuffie compatibili, Xbox Series X/S sono in grado di portare la qualità dell'immersione sonora su un altro livello.

Per dimostrare questa caratteristica del nuovo hardware Microsoft ha deciso di chiamare in causa uno dei titoli più simbolici della casa verdecrociata come Gears 5: il filmato mette in mostra alcuni momenti di gameplay che sfruttano maggiormente le potenzialità dell'audio tridimensionale. Solo qualche giorno fa Microsoft aveva pubblicato un altro video intitolato "Walking in Steve's Dreams" sempre con l'intento di mettere in risalto le capacità sonore delle console.

Proprio ieri il colosso di Redmond ha svelato uno dei titoli più attesi dai fan, attualmente in sviluppo presso The Initiative, con il trailer di Perfect Dark.