Xbox Series X: Microsoft ha pubblicato un tema gratuito per Windows dedicato alla console

L'attesa per le console next-gen cresce di giorno in giorno, arguita dalle tante incertezze dovute al particolare periodo storico. Microsoft ha quindi deciso di placare la fame dei suoi fan con un nuovissimo tema gratuito per Windows 10 dedicato a Xbox Series X.

Nella descrizione ufficiale si legge "Personalizza il tuo desktop con immagini straordinarie di Xbox Series X, la console più potente di sempre. Queste 16 immagini premium in 4K sono gratuite per Windows 10. Le immagini devono essere usate solo come sfondo per il desktop". Oltre alle immagini rigorosamente in risoluzione 4K, il tema personalizza i colori con le tonalità tipiche della nuova Xbox Series X, rendendo in questo modo omaggio alla nuova console di casa Microsoft. Potete scaricare il nuovo tema di Xbox Series X direttamente dal Windows Store o a questo link.

Intanto proseguono i rumor sulla presentazione definitiva di Xbox Series X: sebbene non ci sia ancora nulla di certo, in rete si mormora di ben due eventi organizzati da Microsoft, uno a maggio per presentare la console con i nuovi giochi e un altro a giugno per rimpiazzare la tradizionale conferenza dell'E3. Recentemente sono state svelate alcune importanti funzioni audio di Xbox Series X.