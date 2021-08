Xbox Series X: Microsoft scherza sul nome della console con un meme scioglilingua!

Dopo aver celebrato la console nextgen di Microsoft con il minifrigo di Xbox Series X, il team social della casa di Redmond condivide un esilarante meme scioglilingua per prendersi gioco del nome della nuova piattaforma ammiraglia dell'azienda americana.

Il filmato confezionato dai curatori del profilo Instagram ufficiale di Xbox prende in prestito l'immagine della confezione di Xbox Series X per dare vita a una scenetta con frasi scioglilingua che, se lette nel loro contesto, rappresentano alla perfezione i toni goliardici dell'operazione compiuta dai suoi ideatori.

Il team Xbox esorta così gli appassionati a ripetere frasi in lingua inglese come "A series of ex-boxed Xbox Series X next to their boxes. In an X": i gestori del profilo Instagram di Xbox lanciano persino un guanto di sfida ai propri fan, spiegandogli in maniera scherzosa che "andremo avanti finché qualcuno non ci dirà di fermarci".

Oltre al già citato meme del minifrigo di Xbox Series X, in questi mesi i curatori dei social Xbox si sono resi protagonisti di numerose iniziative che hanno coinvolto anche gli altri colossi del settore e le rispettive community, come con la risposta data a chi si chiede quale sia la console migliore tra PS5 e Xbox Series X.