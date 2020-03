Xbox Series X: Microsoft svela tutte le componenti hardware della console next-gen!

L'Insider Daniel Ahmad ha fatto appena in tempo a pubblicare un teaser su nuove informazioni suXbox Series X, che Microsoft ha scombinato ogni piano, presentando ufficialmente una notevole mole di informazioni.

La Casa di Redmond ha infatti scelto la vetrina di Digital Foundry per presentare al mondo videoludico la rassegna completa delle componenti hardware della console next gen. Vi riportiamo dunque di seguito ogni dettaglio in merito a ciò che troveremo ad alimentare il cuore di Xbox Series X:

CPU : 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT);

: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT); GPU : 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2;

: 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2; DIE Size : 360.45 mm2;

: 360.45 mm2; Process : TSMC 7nm Enhanced;

: TSMC 7nm Enhanced; Memoria : 16GB GDDR6;

: 16GB GDDR6; Memory Bandwidth : 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s;

: 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s; Internal Storage : 1TB Custom NVMe SSD;

: 1TB Custom NVMe SSD; IO Throughput : 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed);

: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed); Expandable Storage : 1TB Expansion Card;

: 1TB Expansion Card; External Storage : USB 3.2 HDD Support;

: USB 3.2 HDD Support; Optical Drive : 4K UHD Blu-ray Drive;

: 4K UHD Blu-ray Drive; Performance Target: 4K at 60fps - fino a 120fps;

Direttamente in apertura a questa news, trovate il video dedicato pubblicato a sorpresa dalla Redazione di Digital Foundry. Complessivamente, quest'ultima riferisce di una. Sul fronte grafico si evidenzia l'implementazione di un sistema di harware accelerated ray tracing, che avrà un impatto importante sul look dei giochi in azione su Xbox Series X. Le dimensioni ufficiali dovrebbero essere 151mm x 151mm x 300 mm.Sul fronte tecnico, Microsoft sembra inoltre aver condotto un'azione di forte impegno per ridurre drasticamente l'input lag in tutte le componenti del sistema (dal pad, al segnale video).Si conferma inoltre l'impegno nei confronti della retrocompatibilità, con supporto all'attivazione di HDR per i giochi più vecchi