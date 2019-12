Xbox Series X: Microsoft svela il design della console next-gen in arrivo a Natale 2020

In occasione dei The Game Awards 2019, Phil Spencer sorprende il pubblico della kermesse videoludica di Los Angeles annunciando ufficialmente Xbox Series X, la console next-gen che sarà lanciata a Natale 2020.

Conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di Project Scarlett (o più comunemente come Xbox Scarlett), la nuova piattaforma casalinga del colosso tecnologico di Redmond vanterà un design unico nel suo genere, molto diverso da quello delle attuali console.

Xbox Series X sarà perciò commercializzata nel corso delle prossime festività natalizie ad un prezzo che deve essere ancora annunciato. Date un'occhiata alle primissime immagini della piattaforma di nuova generazione di Microsoft e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, sia per quanto concerne il design che il nome.



In base alle indiscrezioni circolate in rete in questi mesi, Project Scarlett (e quindi Xbox Series X) dovrebbe vantare 16 GB di memoria RAM (di cui 3 GB da destinare alla gestione del sistema operativo), una potenza computazionale di 12 Teraflops, il supporto al Ray Tracing, un disco SSD iperveloce e la piena retrocompatibilità con tutti i giochi delle precedenti generazioni di console Xbox.