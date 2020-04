Xbox Series X: Microsoft svela un'importante funzione degli hard disk esterni 'classici'

Tra le tante informazioni condivise da Microsoft e da Larry "Major Nelson" Hryb in occasione dell'ultima puntata Inside Xbox, è passata quasi innoservata una funzionalità inedita di Xbox Series X svelata dal progettista Jason Ronald.

Nel corso della chiacchierata avvenuta in streaming con Major Nelson per rispettare le direttive in tema di distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, Ronald ha infatti affrontato la questione relativa al supporto agli hard disk esterni su Xbox Series X.

Il progettista della casa di Redmond si è soffermato su di una particolare funzione della console nextgen del colosso tecnologico americano, ossia quella legata alla "retrocompatibilità" con gli hard disk esterni utilizzati attualmente dagli utenti in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One X.

In base a quanto spiegato da Ronald, Xbox Series X sarà in grado di leggere gli hard disk esterni già configurati sull'attuale generazione di console Xbox, senza cioè richiedere ulteriori azioni agli utenti che desiderano trasferire i propri titoli su XSX. Il tutto, tenendo ovviamente conto dell'impossibilità di impiegare il proprio hard disk portatile (sia esso meccanico o SSD) per installarvi i giochi nextgen per Xbox Series X, ma solo quelli Xbox One, Xbox 360 e della prima Xbox.

Chi vorrà espandere lo spazio di archiviazione della futura Xbox per fruire i titoli nativi per la prossima console Microsoft, quindi, dovrà fare ricorso alle cartucce NVMe da 1TB progettate per interfacciarsi con l'SSD di Xbox Series X senza impattare sulle prestazioni.