Con Xbox Series X Microsoft vuole eliminare virtualmente i tempi di caricamento

L'abbattimento dei tempi di caricamento sarà uno dei focus della prossima generazione di console e sia Microsoft che Sony stanno lavorando duramente in questa direzione con l'obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di attesa in-game.

Jason Ronald, Program Management di Microsoft, è stato intervistato da GameSpot e in questa occasione ha rivelato la strategia della casa di Redmond: "vogliamo eliminare virtualmente i tempi di caricamento, per questo abbiamo investito sugli SSD NVME e su tool per gli sviluppatori. I developer avranno a disposizione numerosi strumenti per sfruttare al massimo ogni aspetto dell'hardware Xbox Series X. Nello specifico, vogliamo che non ci siano più attese per i caricamenti, fattore che tende a rovinare il fattore immersione e grazie alle nuove tecnologie dovremmo essere in grado di raggiungere il nostro scopo."

Ronald chiarisce come ovviamente tutto dipenderà dalle abilità e dalle scelte dei singoli sviluppatori tuttavia la compagnia sta supportando i team a lavoro su Xbox Series X spiegando come raggiungere i massimi risultati legati alla riduzione dei tempi di caricamento in-game.

Altro dettaglio interessante svelato recentemente riguardo la retrocompatibilità totale di Xbox Series X, disponibile sin dal day one e non aggiunta in un secondo momento come avvenuto con Xbox One X. La nuova console Microsoft è attesa per la fine del 2020, maggiori dettagli sul lancio verranno rivelati nel corso della prossima primavera.