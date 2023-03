Xbox Series X al miglior prezzo: risparmia fino a 200 euro da GameStop riportando l'usato

Nuova promo GameStop per l'acquisto di Xbox Series X e Xbox Series X in bundle con Forza Horizon 5: portando indietro una console usata otterrete uno sconto fino a 200 euro sulla nuova console Microsoft, indubbiamente una ottima occasione di risparmio.

Come specificato nella sezione Trade In del sito di GameStop potete risparmiare 80 euro portando una Xbox One, 120 euro portando Xbox One S, 180 euro riportando una console Nintendo Switch e ben 200 euro riportando una PS4 PRO usata.

GameStop ricorda che "le console usate devono essere integre, funzionanti, non manomesse e complete di controller originale e cavi. Nel caso si voglia aderire a promozioni specifiche di extravalutazione non serve riportare in negozio scatola e/o altri prodotti inclusi al momento dell'acquisto. Se il sigillo di garanzia è stato rimosso e/o danneggiato la console non potrà essere ritirata. Alcuni modelli possono essere ritirati anche se non funzionanti."

Fino al 5 aprile avrete anche extravalutazione del 20% in più sul ritiro dei giochi usati e il 40% in più se siete iscritti a GS Pro Club. Da GameStop potete ottenere anche fino a 250 euro di sconto su PS5 e 200 euro di sconto su Xbox Series S sempre riportando in negozio una console usata, tutti i dettagli nei singoli punti vendita.