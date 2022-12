Quali sono i migliori giochi Xbox Series X del 2022? Domina Elden Ring

La fine di questo 2022 è alle porte. Quest'anno è stato ricco di tanti annunci e parecchie produzioni, le quali hanno segnato un'annata molto buona per le console di casa Microsoft. Tra qualche esclusiva molto interessante, come il recente Pentiment, e i vari multipiattaforma, anche per la console verdecrociata è arrivato il momento del resoconto.

La critica specializzata ha espresso il proprio parere sulle numerose produzioni approdate nel corso del 2022 su Xbox Series X/S assegnando la propria votazione che, come di consueto, è stata raccolta dal noto portale metacritic. Tra produzioni tripla A prime parti e terze parti, il parco titoli della console appartenente alla divisione gaming di Microsoft ha visto l'approdo di grandi titoli, i quali ad oggi sono in lizza per l'ottenimento del premio più ambito da tutti i publisher e team di sviluppo: il Game Of The Year.

La curistà circa la suddetta votazione, la quale si terrà nel corso dei The Game Awards, è molto alta. Tuttavia, almeno per adesso, è giunto il momento di vedere quali sono state le produzioni arrivate su Xbox Series X che più hanno riscontrato successo su metacritic. Tra le tante avventure che hanno un metascore altissimo troviamo titoli il cui nome altisonante domina i primi posti della classifica, come nel caso del grande progetto sviluppato da From Software: Elden Ring. Ma quali sono i primi 10 giochi nella classifica?

Al primo posto troviamo Elden Ring , l'open world ideato da Hidetaka Miyazaki con il contributo di George R. R. Martin per lo sviluppo narrativo di un prodotto dalle fattezze incredibili e dalla qualità tecnica e estetica di altissimo livello. Domina il primo posto della classifica con un punteggio di 96/100, separando uno stacco di soli pochi punti rispetto alle altre due posizioni del podio.

, l'open world ideato da Hidetaka Miyazaki con il contributo di George R. R. Martin per lo sviluppo narrativo di un prodotto dalle fattezze incredibili e dalla qualità tecnica e estetica di altissimo livello. Domina il primo posto della classifica con un punteggio di 96/100, separando uno stacco di soli pochi punti rispetto alle altre due posizioni del podio. Il secondo premio di miglior gioco su Xbox è detenuto da Persona 5 Royal , già noto agli amanti delle produzioni ruolistiche di stampo orientale. Non si tratta certamente di un titolo che necessita di grandi presentazioni, visto il grande successo del brand di Atlus e di questa iterazione nello specifico che ha ottenuto un punteggio di 94/100

, già noto agli amanti delle produzioni ruolistiche di stampo orientale. Non si tratta certamente di un titolo che necessita di grandi presentazioni, visto il grande successo del brand di Atlus e di questa iterazione nello specifico che ha ottenuto un punteggio di 94/100 Al terzo posto vi è The Stanley Parable: Ultra Deluxe , con un punteggio di 93/100 attribuito all'esperienza ludica sviluppata da Crows Crows Crows che segna un grande successo per la critica specializzata

, con un punteggio di 93/100 attribuito all'esperienza ludica sviluppata da Crows Crows Crows che segna un grande successo per la critica specializzata Al quarto posto troviamo Rogue Legacy 2 , con un punteggio di 90/100

, con un punteggio di 90/100 Il quinto posto della classifica vede come protagonista una produzione appartenente ad Arkane Studios, acquisita dalla stessa Microsoft grazie all'incorporamento del gruppo Zenimax miliardiario a favore della compagnia verde crociata. Dopo un periodo di esclusività temporale su PlayStation 5, Deathloop approda anche nei lidi Xbox , segnando un momento fondamentale per un prodotto non particolarmente apprezzato nel corso del 2021, riuscendo parzialmente a riscattarsi con un punteggio di 89/100

, segnando un momento fondamentale per un prodotto non particolarmente apprezzato nel corso del 2021, riuscendo parzialmente a riscattarsi con un punteggio di 89/100 Il sesto posto è stato conquistato da Immortality , l'avventura di Sam Barlow uscita su ecosistema PC e Xbox. Come raccontatovi nella nostra recensione di Immortality, l'intrigante esperienza ha saputo conquistarci, decretando un ottimo successo per un'avventura misteriosa e originale che ha ottenuto un metascore di 88/100

, l'avventura di Sam Barlow uscita su ecosistema PC e Xbox. Come raccontatovi nella nostra recensione di Immortality, l'intrigante esperienza ha saputo conquistarci, decretando un ottimo successo per un'avventura misteriosa e originale che ha ottenuto un metascore di 88/100 Il settimo posto è stato conquistato da Obisidian con Pentiment , una piccola perla videoludica che ha ricevuto un voto complessivo di 86/100. Questo viaggio atipico ha segnato l'avvento di un prodotto totalmente al di fuori degli schemi e stilemi ludico-narrativi a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Come affermato nella nostra recensione di Pentiment, Obisidian ha saputo confezionare un titolo ricco di intrighi, omicidi e misteri che sapranno accompagnare il giocatore in un'esperienza da provare assolutamente , complice la sua presenza su Game Pass.

, una piccola perla videoludica che ha ricevuto un voto complessivo di 86/100. Questo viaggio atipico ha segnato l'avvento di un prodotto totalmente al di fuori degli schemi e stilemi ludico-narrativi a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Come affermato nella nostra recensione di Pentiment, Obisidian ha saputo confezionare un titolo ricco di intrighi, omicidi e misteri che sapranno accompagnare il giocatore in , complice la sua presenza su Game Pass. All'ottavo, al nono e al decimo posto troviamo OlliOlli World. Citizen Sleeper e Forza Horizon 5. Le tre produzioni hanno conquistato la critica con un metascore complessivo di 85/100,

Segnaliamo, come menzioni d'onore, altre due incredibili avventure: A Plague Tale Requiem e Tunic, classificatesi rispettivamente all'undicesimo e al tredicesimo posto con un voto pari ad 85/100.